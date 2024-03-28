Знаменитости 28 марта 2024, 17:50 Валерия призвала восстановить Crocus City Hall Певица Валерия посчитала нужным восстановить Crocus City Hall после теракта Elena Mayorova / Global Look Press

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Певица Валерия считает хорошей идеей восстановить Crocus City Hall, сгоревший во время теракта 22 марта. Об этом она рассказала журналистам на премии «Новое Радио Awards 2024».

«Я считаю, что концертный зал нужно восстанавливать», — заявила Валерия.

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Она отметила, что после теракта на Дубровке в здании театра проходят спектакли. Тем не менее, по мнению певицы, решать этот вопрос еще рано.

«Слишком остро мы еще все воспринимаем», — подчеркнула Валерия.

По словам исполнительницы, музыканты запомнили концертный зал Crocus City Hall как один из самых теплых.

«Мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал в Москве. Там всегда любили и зрителей, и артистов», — поделилась Валерия.

Певица все еще не может поверить в реальность страшного теракта, произошедшего в ее любимом концертном зале.

«Мне хочется верить, что это добро, которое творилось в этом зале, оно сохранилось», — сказала исполнительница.

Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерия, «Любэ» и другие исполнители совместно с сервисом VK Музыка записали альбом с известными песнями Муслима Магомаева. Вырученные средства пойдут в поддержку пострадавших в концертном зале Crocus City Hall.