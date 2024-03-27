27 марта 2024, 13:48
Валерия передумала уходить со сцены
Пригожин: Валерия передумала уходить со сцены из-за массовой эмиграции артистов
Певица Валерия передумала покидать музыкальную сцену после того, как многие ее коллеги решили эмигрировать. Об этом сообщил в интервью «Утро.ру» ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, во время пандемии Валерия опасалась конкуренции с новым поколением артистов, включая блогеров, и задумывалась о завершении карьеры. Однако выпуск нового альбома стал для нее стимулом для дальнейшего творчества.
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Пригожин добавил, что в это время многие исполнители покидали Россию, что также сыграло свою роль в решении Валерии продолжать свою музыкальную деятельность.
«Сегодня за счет уехавших звезд место освободилось для профессионалов», — сказал продюсер.
Ранее Пригожин рассказал о своих мыслях по поводу развода с Валерией. Он сообщил, что у них совершенно разные характеры. Пара в браке 20 лет, у них нет общих детей.
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Иосиф Пригожин
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