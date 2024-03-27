Знаменитости 27 марта 2024, 13:48 Валерия передумала уходить со сцены Пригожин: Валерия передумала уходить со сцены из-за массовой эмиграции артистов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Валерия передумала покидать музыкальную сцену после того, как многие ее коллеги решили эмигрировать. Об этом сообщил в интервью «Утро.ру» ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, во время пандемии Валерия опасалась конкуренции с новым поколением артистов, включая блогеров, и задумывалась о завершении карьеры. Однако выпуск нового альбома стал для нее стимулом для дальнейшего творчества.

Реклама

Пригожин добавил, что в это время многие исполнители покидали Россию, что также сыграло свою роль в решении Валерии продолжать свою музыкальную деятельность.

«Сегодня за счет уехавших звезд место освободилось для профессионалов», — сказал продюсер.

Ранее Пригожин рассказал о своих мыслях по поводу развода с Валерией. Он сообщил, что у них совершенно разные характеры. Пара в браке 20 лет, у них нет общих детей.