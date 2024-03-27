Знаменитости 27 марта 2024, 13:10 «Мы абсолютно разные». Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией Продюсер Пригожин объяснил, почему не задумывался о разводе с певицей Валерией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Продюсер Иосиф Пригожин поделился мыслями о возможном разводе с певицей Валерией. Они прожили в браке 20 лет, отметил он в интервью изданию «7 Дней».

У супругов нет общих детей. Однако это не стало препятствием для их взаимного счастья. Пригожин выполнял роль отца для своей дочери от предыдущего союза и для троих детей Валерии.

Реклама

Продюсер сказал, что характеры у него и Валерии совершенно разные и у певицы свое уникальное видение мира. При этом, по словам продюсера, супруга всегда была и останется его надежной опорой.

«Даже в трудные минуты она рядом со мной, стоит спина к спине», — сказал. Иосиф.

Несмотря на различия, они сохраняют статус одной из наиболее прочных пар шоу-бизнеса благодаря взаимопониманию, поддержке и уважению друг к другу.

«Я выбрал путь служить Валерии. Она заслуживает», — добавил Пригожин.

Ранее Пригожин осудил западных звезд за молчание о теракте в Crocus City Hall. Многие из них выступали в этом концертном зале.