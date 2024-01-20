Важное 20 января 2024, 17:53 Валерий Меладзе сообщил о смерти отца Отец Валерия Меладзе скончался в больнице РИА «Новости»

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Известный музыкальный исполнитель Валерий Меладзе сообщил об отмене ближайших концертов в связи со смертью 90-летнего отца. Видео с обращением артиста появилось на странице сообщества фанатов исполнителя в соцсети Instagram*.

«Дорогие друзья. В связи со смертью одного из самых близких мне людей приходится перенести концерты в Алма-Ате на 2,4 и 6 февраля. Надеюсь на ваше понимание и буду ждать вас на концертах», — сказал Меладзе.

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Изначально выступления артиста в Алма-Ате запланировали на 20, 23 и 25 января. Кроме того, 22 января музыкант собирался дать концерт в Ташкенте.

Telegram-канал Shot уточнил, что 90-летний отец Меладзе находился без сознания в реанимации.

В начале января журналистка Ксения Собчак сообщила, что Меладзе отменил ближайшие концерты из-за тяжелого состояния родственника и вернулся в Москву. По ее словам, на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции Шота Меладзе доставили в одну из клиник в Московской области.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.