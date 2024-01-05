Знаменитости 05 января 2024, 02:39 Меладзе прервал гастроли из-за госпитализации отца Валерий Меладзе отменил концерты и прилетел в Москву из-за болезни отца РИА «Новости»

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Певец Валерий Меладзе отменил все предстоящие концерты из-за тяжелой болезни своего отца Шота. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Все ближайшие концерты Меладзе были отменены из-за тяжелого состояния его отца», — написала она.

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По словам Собчак, Шота Меладзе отправили в одну из подмосковных клиник из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции. Пожилой мужчина находится без сознания в реанимации

Валерий Меладзе сразу же отменил гастроли и прилетел в Россию, чтобы быть рядом со своим отцом.

Ранее стало известно, что выступление вокалиста Валерия Меладзе на новогоднем корпоративе в Москве оценили в 12 миллионов рублей, а его жена и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева потребовала 2,5 миллиона. Появление певицы Аллы Пугачевой на празднике стоило 46 миллионов рублей.