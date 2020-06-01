Валдис Пельш пообещал остаться жить в России
«Очень люблю Россию, не меньше, чем Латвию. Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест», — отметил Пельш в интервью «Вечерней Москве».
Журналисты спросили телеведущего, есть ли место, где он хотел бы пожить еще. Он сказал, что нет, зато в России еще есть места, которые ему нужно обязательно «застолбить».
Так что я здесь еще поживуВалдис Пельш.
Валдис Пельш дал интервью перед своим днем рождения, 5 июня телеведущему исполнится 53 года. Он родился в Риге, но переехал в Москву в 1983 году, когда поступил на философский факультет МГУ.
Пельш является бессменным ведущим и руководителем шоу «Угадай мелодию», которое выходит на Первом канале с 1995 года. В интервью Пельш отметил, что у него нет причин, чтобы отказываться от передачи. По его словам, она прикольная и милая.