Валдис Пельш пообещал остаться жить в России

Телеведущий Валдис Пельш объяснил, что живет в России, потому что она «вариативнее» Латвии. По его словам, ему интересно путешествовать по России, и есть еще места, где он хотел бы побывать.

«Очень люблю Россию, не меньше, чем Латвию. Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест», — отметил Пельш в интервью «Вечерней Москве».

Журналисты спросили телеведущего, есть ли место, где он хотел бы пожить еще. Он сказал, что нет, зато в России еще есть места, которые ему нужно обязательно «застолбить».

Так что я здесь еще поживу Валдис Пельш.

Валдис Пельш дал интервью перед своим днем рождения, 5 июня телеведущему исполнится 53 года. Он родился в Риге, но переехал в Москву в 1983 году, когда поступил на философский факультет МГУ.

Пельш является бессменным ведущим и руководителем шоу «Угадай мелодию», которое выходит на Первом канале с 1995 года. В интервью Пельш отметил, что у него нет причин, чтобы отказываться от передачи. По его словам, она прикольная и милая.