«В жизни она не играла никогда». Георгий Штиль поделился воспоминаниями о Нине Ургант
Актер Георгий Штиль назвал Нину Ургант исключительной артисткой
Нина Ургант была исключительной артисткой, ее хорошо знал весь народ даже по одной песне, которую она пела. Об этом «360» сообщил актер Георгий Штиль, который поделился своими воспоминаниями о народной артистке РСФСР, умершей в пятницу.
Штиль очень хорошо знал Нину Ургант и ее семью, но в последнее время они не общались. И он не знает, как она чувствовала себя и чем болела. В 92 года «все болит», отметил Штиль, которому в следующем году исполнится 90.
«Артистка была просто исключительная, весь народ России знал ее всегда даже по одной песне, которую она пела, и все плакали всегда. Она и человек была очень хороший. Мы много снимались на телевидении у нас. И вообще эту семью я очень хорошо знал, Ваньку даже когда-то нянчил, когда он маленький был. И отца, и ее первого мужа знал хорошо. Что сказать, очень жаль», — сообщил актер.
Штиль отметил, что Нина Ургант была очень обаятельной женщиной. Актер сказал, что работать с Ниной Ургант было очень легко.
«Самое хорошее, что можно сказать о человеке, я могу сказать о Ниночке Ургант. Она добрая, талантливая. Она артистка, с которой можно и концерты работать, и на телевидении, и в кино. Она очень легкий человек была. В жизни она не играла никогда, прекрасная женщина была», — признал народный артист.
О смерти Нины Ургант стало известно в пятницу, 3 декабря. В Александринском театре сообщили, что бабушка телеведущего Ивана Урганта умерла у себя дома в Санкт-Петербурге.