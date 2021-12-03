«В жизни она не играла никогда». Георгий Штиль поделился воспоминаниями о Нине Ургант

Нина Ургант была исключительной артисткой, ее хорошо знал весь народ даже по одной песне, которую она пела. Об этом «360» сообщил актер Георгий Штиль, который поделился своими воспоминаниями о народной артистке РСФСР, умершей в пятницу.

Штиль очень хорошо знал Нину Ургант и ее семью, но в последнее время они не общались. И он не знает, как она чувствовала себя и чем болела. В 92 года «все болит», отметил Штиль, которому в следующем году исполнится 90.

«Артистка была просто исключительная, весь народ России знал ее всегда даже по одной песне, которую она пела, и все плакали всегда. Она и человек была очень хороший. Мы много снимались на телевидении у нас. И вообще эту семью я очень хорошо знал, Ваньку даже когда-то нянчил, когда он маленький был. И отца, и ее первого мужа знал хорошо. Что сказать, очень жаль», — сообщил актер.

Штиль отметил, что Нина Ургант была очень обаятельной женщиной. Актер сказал, что работать с Ниной Ургант было очень легко.

«Самое хорошее, что можно сказать о человеке, я могу сказать о Ниночке Ургант. Она добрая, талантливая. Она артистка, с которой можно и концерты работать, и на телевидении, и в кино. Она очень легкий человек была. В жизни она не играла никогда, прекрасная женщина была», — признал народный артист.

О смерти Нины Ургант стало известно в пятницу, 3 декабря. В Александринском театре сообщили, что бабушка телеведущего Ивана Урганта умерла у себя дома в Санкт-Петербурге.