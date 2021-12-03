Умерла Нина Ургант

Скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант, бабушка телеведущего Ивана Урганта. Ей было 92 года. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Александринского театра.

По данным издания, Нина Ургант умерла у себя дома в Санкт-Петербурге.

О плохом самочувствии советской и российской актрисы театра и кино, а также бабушки Ивана Урганта стало известно в феврале 2021 года. Ее состояние ухудшилось из-за длительной болезни. СМИ сообщали, что она оставалась в своей квартире в Санкт-Петербурге — из-за плохого самочувствия актриса почти не двигалась, с ней находилась сиделка.

Последние годы Нина Ургант страдала прогрессирующей болезнью Паркинсона. Она рассказала, что все началось с забывчивости и быстрой утомляемости. Сын актрисы Андрей Ургант уточнил, что у его матери начались проблемы со слухом и координацией движений.

Нина Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Она снималась в таких известных картинах, как «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой». Кроме того, артистка более 30 лет играла в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр).