В Театре сатиры объяснили увольнение Федора Добронравова

По ее словам, Добронравову понизили зарплату из-за частых гастролей и сторонних проектов, в которых он участвовал. Позже он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, что работает в театре. Понятно, что она станет меньше. Федор обиделся», — рассказала Чунихина. При этом актеру предлагали ежемесячную зарплату в один миллион рублей, но он отказался.

Чунихина добавила, что в театре народные артисты получают по 400 тысяч рублей в месяц. По словам заведующей труппой, Добронравов за время работы смог купить себе хорошую квартиру, получил звание Народного артиста и орден Дружбы.

Кроме игры в Театре сатиры, Добронравов известен по ролям в сериалах «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Он снимался и в полнометражных фильмах, среди них «Изображая жертву», «На Верхней Масловке», «О чем говорят мужчины» и «Жили-были».