Добронравов назвал причину ухода из театра Сатиры

Добронравов отметил, что перед уходом ни с кем не ссорился. Он «просто устал» за 16 лет работы в театре. При этом актер продолжит играть в спектакле «Где мы?».

«Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич (Ширвиндт, художественный руководитель театра Сатиры — прим.)», — заявил Добронравов.

Планов на будущее актер пока не строит. Он уже озвучивал конкретные шаги, но потом они срывались из-за пандемии коронавируса.

«Пока все замерло. Но работы будет много. Есть определенные планы театральные. Но что о них говорить, когда сейчас все так, ну как… на песке», — пояснил Добронравов.

Актер объявил об уходе из театра Сатиры 20 июня. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Федор Добронравов — российский актер театра и кино. Он работал в Московском театре Сатиры с 2003 года. Артист также известен по сериалам «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Он сыграл в фильмах «All inclusive, или Все включено!», «О чем говорят мужчины», «Братья Карамазовы», «День радио» и «Жили-были».