04 марта 2023, 10:56
«В сознании, но беспокойный». Стало известно о состоянии Костомарова после инсульта и комы
Фигурист Костомаров пришел в себя после комы, но ведет себя беспокойно
Перенесший микроинсульт и ампутацию олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров пришел в себя после медикаментозной комы, сообщил сайт kp.ru.
Источник в Коммунарке уточнил изданию Prozvezd.info, что спортсмен находится в сознании, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Реклама
«Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят пофол (седативное средство — прим. ред.)», — отметил собеседник портала.
Реклама
Массивную седацию, по его словам, Костомарову не проводят. Препарат спортсмену назначили для обезболивания и успокоения.
В больнице подчеркнули, что новых операций фигуристу делать пока не планируют, его состояние стабильное.
Рядом с Костомаровым находится жена, фигуристка Оксана Домнина. Ее переодели в медсестру, чтобы не привлекать лишнего внимания.
В пятницу, 3 марта, стало известно, что Костомаров начал выходить из медикаментозной комы после микроинсульта.
Медицина
Роман Костомаров
Реклама
Реклама