Знаменитости 04 марта 2023, 10:56 «В сознании, но беспокойный». Стало известно о состоянии Костомарова после инсульта и комы Фигурист Костомаров пришел в себя после комы, но ведет себя беспокойно Соцсети

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Перенесший микроинсульт и ампутацию олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров пришел в себя после медикаментозной комы, сообщил сайт kp.ru.

Источник в Коммунарке уточнил изданию Prozvezd.info, что спортсмен находится в сознании, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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«Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят пофол (седативное средство — прим. ред.)», — отметил собеседник портала.

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Массивную седацию, по его словам, Костомарову не проводят. Препарат спортсмену назначили для обезболивания и успокоения.

В больнице подчеркнули, что новых операций фигуристу делать пока не планируют, его состояние стабильное.

Рядом с Костомаровым находится жена, фигуристка Оксана Домнина. Ее переодели в медсестру, чтобы не привлекать лишнего внимания.

В пятницу, 3 марта, стало известно, что Костомаров начал выходить из медикаментозной комы после микроинсульта.