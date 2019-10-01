Состояние Заворотнюк оценили в полмиллиарда рублей

По информации телеканала, актриса является владелицей трехэтажного особняка в элитном подмосковном поселке. Площадь загородного дома Заворотнюк равняется 900 квадратным метрам. Кроме того, актриса имеет апартаменты в центре Москвы и в Ялте.

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В августе стало известно, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк тяжело болеет. В сентябре появилась информация о том, что актрису ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи якобы обнаружили у нее рак мозга.

За последние дни в СМИ появилось большое количество информации о состоянии Заворотнюк, в частности о том, что актриса перенесла уже две операции. Официально эту информацию не подтвердили.

Дочь артистки Анна обратилась к журналистам с просьбой оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери. Она также опровергла информацию о том, что ей предложили 15 миллионов рублей за участие в программе Андрея Малахова.

Представители актрисы не дают никаких комментариев по поводу ее состояния.