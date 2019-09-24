  • Дочь Заворотнюк попросила оставить семью в покое

    24 сентября 2019, 19:29

    Анастасия Кукова

    Анна Заворотнюк потребовала у журналистов оставить ее мать в покое и не спекулировать ее тяжелым состоянием «ради хайпа».
    Дочь Заворотнюк попросила оставить семью в покое

    К прессе она обратилась в своем Instagram.

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    «Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения, спасибо!» — написала Анна.

    Она также опровергла сведения о том, что ей было предложено 15 миллионов рублей за участие в программе Андрея Малахова.

    «Ни сам Андрей Малахов (которого моя семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались», — заявила дочь Анастасии Заворотнюк.

    Медсестра больницы, в которой в тяжелом состоянии находится актриса рассказала, что информацией о ее болезни располагают только лечащие врачи. Однако это не останавливает журналистов, которые предлагают крупные суммы за сведения о состоянии Анастасии Заворотнюк.