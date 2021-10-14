Богомолов лишил Собчак роли в пьесе Островского

Режиссер Константин Богомолов поставил пьесу Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в Театре Наций. Одну из ролей репетировала его супруга Ксения Собчак, но больше ее имя не упоминается в программке.

Как сообщил «Московский комсомолец», в новом спектакле практически отсутствуют актрисы, все женские роли отданы мужчинам. Только Мамаеву поочередно будут играть Ольга Лапшина и Наталья Щукина.

Изначально Ксения Собчак должна была исполнить роль Тарусиной, но Богомолов постоянно менял актерский состав пьесы.

В итоге роль Тарусиной достанется актеру Игорю Миркурбанову. Играть персонажа он будет в женском платье и парике. Роль дочери Тарусиной также исполнит мужчина.

Недавно Ксения Собчак сама исполнила мужскую роль — Жоржа Бенгальского в «Мастере и Маргарите» в постановке Михаила Зыгаря. Это аудиоспектакль, который был придуман как прогулка по булгаковским местам Москвы.

В сентябре актриса Людмила Поргина обрушилась с критикой на журналистку Ксению Собчак и ее мужа, режиссера Константина Богомолова. Вдова Николая Караченцова заявила, что их деятельность не имеет никакого отношения к искусству. Поргина возмутилась тем, что Богомолов переписывает произведения классиков на новый лад. В пример актриса привела спектакль «Идеальный муж» по произведению Оскара Уальда.