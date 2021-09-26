Вдова Караченцова проехалась по Богомолову и Собчак

Актриса Людмила Поргина обрушилась с критикой на журналистку Ксению Собчак и ее мужа, режиссера Константина Богомолова. Вдова Николая Караченцова заявила, что их деятельность не имеет никакого отношения к искусству. Об этом сообщило издание StarHit.

Поргина возмутилась тем, что Богомолов безответственно переписывает произведения классиков на новый лад. Актриса привела в пример спектакль «Идеальный муж» по произведению Оскара Уальда. С легкой руки режиссера постановка превратилась в историю о любви двух гомосексуалов.

«Так ему хочется! Кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто. Это страшное время», — высказалась Поргина.

Досталось и супруге Богомолова.

«Они поженились, все хорошо. Но это не искусство — ни она, ни он», — заявила актриса.

Вдова Караченцова прошлась и по Кириллу Серебренникову. Она рассказала, как однажды пришла с внуком на его спектакль, где по сцене бегали голые мужчины.

«Внук мне сказал: „Ты куда меня привела? Совсем с ума сошла?“» — призналась Поргина.

По мнению 72-летней артистки, нужно вводить цензуру на некоторые постановки.

Ранее Поргина поделилась с «360» своими воспоминаниями о Жан-Поле Бельмондо.