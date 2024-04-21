21 апреля 2024, 23:21
В первом полуфинале «Маски» раскрыли, кто выступал в костюме Щенка
В костюме Щенка в первом полуфинале «Маски» был певец Денис Клявер
В новом выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ раскрыли личность Щенка. Под костюмом скрывался музыкант Денис Клявер, при этом жюри почти единогласно решили что это певец Жан Милимеров.
В этот раз кандидатами на выбывание стали три участника — Кот, Щенок и Змей Горыныч. Зрители смогли спасти змея своим голосованием, судьи предпочли оставить кота. В итоге они прошли в полуфинал программы.
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Гостью в выпуске стала Тыква. Под ней была певица Ева Польна, она спела композицию «А он мне нравится».
Приглашенным членом жюри в очередной серии шоу стал полуфиналист второго сезона «Маски» солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Он был на программе под маской Носорога.
Ранее стало известно, что в шоу «Маска» появится оперный певец Эльчин Азизов. Он займет место члена жюри. Также в состав судей вошли шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко, вокалисты Валерия и Филипп Киркоров.
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