Культура 19 апреля 2024, 16:56 Стало известно имя нового члена жюри шоу «Маска» Пятым членом жюри нового выпуска шоу «Маска» станет оперный певец Эльчин Азизов РИА «Новости»

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Пятый сезон шоу «Маска» стартовал с новым правилом, по которому новым членом жюри должен стать человек, связанный с проектом. В воскресенье, 28 апреля, на НТВ в новом выпуске программы в качестве такого судьи появится оперный певец Эльчин Азизов, сообщило «ВокругТВ».

По данным издания, к команде жюри, в которую входят певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и исполнитель Филипп Киркоров, присоединится оперный Азизов. Вместе они будут оценивать выступления участников. Певец в четвертом сезоне сам представлял на суд жюри номера в образе Мандрила.

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В прошлом выпуске зрители могли видеть в качестве пятого члена жюри певца Стаса Пьеху. Он также был участником второго сезона шоу «Маска», но покинул проект во втором полуфинале.

В ближайшее воскресенье первый полуфинал пятого сезона шоу «Маска» представит двух новых персонажей — Тыкву и Космонавта. Спецгости покажут музыкальные номера.