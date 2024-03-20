Знаменитости 20 марта 2024, 19:30 «В моей жизни такое впервые». Антонова оглушили во время концерта МК: Юрий Антонов пострадал во время концерта из-за мощного звука на концерте Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

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Певец Юрий Антонов посетил церемонию вручения музыкальной премии. Однако на сцене артист пострадал из-за невнимательных техработников, сообщил «Московский комсомолец».

«Вы себе не представляете, что я сегодня испытал! Первая песня началась с того, что я сразу чуть не оглох! Я даже не могу сейчас сообразить, что вы мне говорите!» — отметил артист.

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Он пояснил, что техники резко включили мощных звук, при котором невозможно работать. Исполнив песню, ошарашенный Антонов попросил сделать потише, но техперсонал прибавил звук.

«Вы себе не представляете, что я пережил. В моей жизни такое впервые. Хотя я на сцене уже очень долгие годы», — поделился певец.

В итоге Антонов с трудом ушел со сцены, а после долгое время приходил в себя за кулисами.

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