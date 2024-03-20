20 марта 2024, 19:02
«Спасибо за самый сладкий российский флаг». Газманову вручили подарок в Челябинске
Олегу Газманову подарили шоколад в виде российского флага в Челябинске
Олег Газманов прилетел в столицу Южного Урала с юбилейным туром «55 лет на сцене». В своем Telegram-канале артист рассказал, что сотрудники местной гостиницы приготовили для него шоколадный флаг России.
«Спасибо за самый сладкий российский флаг и Газманова в шоколаде», — поблагодарил он.
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Газманов также отметил, что в Челябинске хорошая погода.
«Как всегда ясные дни», — подчеркнул он, направив объектив камеры на окно, чтобы показать улицу.
Ранее певец Олег Газманов прокомментировал идею о включении его песен в школьную программу. Он сочтет большой честью, если школьники станут изучать его песни и стихи.
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