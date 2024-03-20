Знаменитости 20 марта 2024, 19:02 «Спасибо за самый сладкий российский флаг». Газманову вручили подарок в Челябинске Олегу Газманову подарили шоколад в виде российского флага в Челябинске Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Олег Газманов прилетел в столицу Южного Урала с юбилейным туром «55 лет на сцене». В своем Telegram-канале артист рассказал, что сотрудники местной гостиницы приготовили для него шоколадный флаг России.

«Спасибо за самый сладкий российский флаг и Газманова в шоколаде», — поблагодарил он.

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Газманов также отметил, что в Челябинске хорошая погода.

«Как всегда ясные дни», — подчеркнул он, направив объектив камеры на окно, чтобы показать улицу.

Ранее певец Олег Газманов прокомментировал идею о включении его песен в школьную программу. Он сочтет большой честью, если школьники станут изучать его песни и стихи.