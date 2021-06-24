«В Бога я поверил не ради прикола». Хованский написал письмо Maddyson из СИЗО

Скандальный блогер и рэпер Юрий Хованский начал верить в Бога в СИЗО. Он отметил, что с ним находиться в неволе проще.

Юрий Хованский написал два письма своему коллеге и другу Илье Maddyson (настоящая фамилия Давыдов) из СИЗО, где он находится до суда по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма. Блогер зачитал одно из них на стриме, другое оставил для себя, так как оно было личным.

«В Бога я поверил не ради прикола и не ради образа, а потому что с ним тут гораздо проще. Всем советую. Ну и в Путина я верить перестал, нужно было заполнить духовный вакуум», — написал Хованский.

Блогер отметил в письме, что жизнь в тюрьме непохожа на фильм «Беспредел» и сидят там в основном обычные люди, «скорее, неудачливые, а не виноватые в чем-то». В СИЗО ему рассказали, что где-то в северных тюрьмах сидят по реальным понятиям, но туда мало кого отправляют, даже с такой статьей, как у Хованского.

Рэпер пожаловался на подбор книг, которые можно взять в библиотеке, и еду. В основном все произведения про бандитов, предателей и разведенных женщин. Но есть и о вере в Бога. Питание ему не понравилось, он написал, что еду готовят те, кто «привык варить другие субстанции».

Также блогер добавил, что у него в камере есть все, кроме свободы, которую не купить.

В начале июня в отношении Хованского возбудили уголовное дело из-за песни, в которой содержатся публичные призывы к терроризму. Санкция по этой статье предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы до семи лет. Речь идет о песне Хованского о «Норд-Осте», которую он исполнил на стриме около 10 лет назад.