Хованский не признал распространение песни о теракте в Сети

Блогер Юрий Хованский, которого арестовали по делу о публичных призывах к терактам и оправдании терроризма, признал, что исполнял песню о трагедии в Театральном центре на Дубровке. Однако он отрицает, что распространял ее в Сети. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Виктория Мартыненко.

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — приводит агентство слова юриста.

Собеседница добавила, что он спел, «придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии» и сам этого не отрицает. По словам Мартыненко, Хованский эту песню не распространял и у него не было намерения выставлять ее на YouTube.

На этой неделе силовики пришли к скандальному блогеру домой в Санкт-Петербурге, обыскали квартиру и задержали его. Против него завели уголовное дело о публичных призывах к терактам из-за песни о трагедии на мюзикле «Норд-Ост», в которой он восхвалял террористов. По словам Хованского, он лишь раз исполнил ее на стриме. Год назад ее фрагменты появились в Сети.

10 июня блогера отправили в следственный изолятор на два месяца, пишет Ura.ru.