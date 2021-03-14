Рената Литвинова призналась в бисексуальности. Видео

В ответ на вопрос нравятся ли ей мужчины, актриса, сценаристка и режиссер Рената Литвинова в программе «Детектор лжи» ответила утвердительно. Она сама попросила ведущего задать аналогичный вопрос, касающийся женщин, и ответила «да!».

Видео опубликовано на YouTube-канале Tatler Russia. Детектор лжи подтвердил, что Литвинова не солгала.

Актриса призналась, что у нее есть любовь всей жизни, но полиграф дал только 80% искренности. Литвинова сообщила также, что влюблена, но отказалась назвать имя объекта.

«Счастье любит тишину, поэтому никаких фраз не будет», — объяснила кинодеятель.

Полиграф подтвердил, что Рената Литвина говорит правду, когда называет певицу Земфиру гениальным человеком и утверждает, что они никогда не ссорятся.

За убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой петербуржец Алексей Волненко был приговорен к восьми годам тюрьмы.