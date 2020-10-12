Петербургский суд приговорил убийцу ЛГБТ-активистки к восьми годам заключения

Московский суд Санкт-Петербурга приговорил Алексея Волненко к восьми годам заключения. В июле 2019 года мужчина убил ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву.

Волненко признали виновным в убийстве Григорьевой. Он совершил преступление 21 июля 2019 года. В момент убийства Волненко был пьян.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет один месяц в исправительной колонии строгого режима», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии осужденного, Григорьева пришла к нему в гости и много раз оскорбила его. Волненко не выдержал и начал ее избивать, а потом схватился за нож и зарезал. Активистка скончалась на месте. Мужчина выбросил нож в ближайшие кусты и сбежал. Позднее СМИ сообщили, что перед убийством Волненко изнасиловал Григорьеву.

Сначала полиция задержала другого подозреваемого, но тот оказался невиновен, зато смог дать больше информации о последнем вечере Григорьевой. Так следователи вышли на Волненко. Он признался в содеянном «под тяжестью представленных доказательств».

Елена Григорьева была известной ЛГБТ-активисткой. Незадолго до смерти она призналась в своей бисексуальности. В СМИ писали, что Волненко также имеет отношение к ЛГБТ-сообществу.