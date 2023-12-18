Эксклюзив 18 декабря 2023, 20:34 «Узнала об этом минуту назад». Телеведущая Караулова — о смерти Дмитрия Красилова Телеведущая Караулова заявила, что ее шокировала смерть танцора Красилова РИА «Новости»

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Смерть шоумена и актера Дмитрия Красилова шокировала российскую эстрадную певицу и телеведущую Юлианну Караулову. В беседе с «360» коллега танцора по нескольким проектам призналась, что комментировать произошедшее не готова.

«Мне сказали об этом минуту назад. Я в шоке. Узнала об этом точно так же, из непонятных источников», — сказала она.

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Недавно виделся с Красиловым и певец Родион Газманов. В беседе с РЕН ТВ артист сказал, что уход танцора стал совершенной неожиданностью.

«Открытый, позитивный, потрясающий человек. Невозможно поверить, что его больше нет», — подчеркнул Газманов-младший.

Широкую известность Дмитрий Красилов приобрел после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Артисту было 29 лет.

Его нашли мертвым в собственной квартире в Москве. Точную причину смерти Красилова установят по результатам экспертизы.