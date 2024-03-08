Знаменитости 08 марта 2024, 22:04 «Уже пора». Полина Гагарина заявила, что выходит «на пенсию» Певица Полина Гагарина назвала следующий концерт последним РИА «Новости»

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Российская певица Полина Гагарина заявила поклонникам, что ее следующий концерт будет последним, а потом звезда отправится «на пенсию» и поменяет формат выступлений. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — призналась артистка.

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Она отметила, что хочет сделать последний концерт самым запоминающимся для зрителей.

Ранее Полина Гагарина выступила на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Концерт посвятили дню рождения Большой кольцевой линии. Вокалистка поздравила пассажиров самой молодой линии метро, 1 марта этого года ей исполнился один год. В течении почти получаса исполнительница пела известные хиты из своего репертуара.