Транспорт 29 февраля 2024, 16:35 Гагарина выступила в московском метро в честь дня рождения БКЛ Гагарина спела на станции метро «Мичуринский проспект» в честь дня рождения БКЛ Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Полина Гагарина выступила на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Концерт был приурочен ко дню рождения БКЛ, который отметят 1 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Я хочу поздравить всех пассажиров самой молодой линии метро. Завтра исполнится целый год Большой кольцевой линии. Я вас с этим поздравляю», — сказала певица перед выступлением.

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В течение практически получаса Гагарина исполняла известные хиты из своего репертуара. Трансляцию ее концерта можно посмотреть в официальном сообществе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Почти год назад 1 марта стало знаковой датой в истории Московского метрополитена: открыли самую длинную кольцевую линию метро в мире. Это событие не только подчеркнуло технологические достижения России в области транспорта, но и привлекло внимание мирового сообщества к инновациям.

Ранее Гагарина отказалась спеть гимн перед матчем сборной России по футболу с Сербией. Ей не удалось перенести корпоратив.