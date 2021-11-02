Увольнение худрука МХАТа застало Минкульт врасплох

В Министерстве культуры РФ заявили, что увольнение Эдуарда Боякова с поста худрука МХАТ имени Горького стало для них полной неожиданностью. Об этом в ведомстве сообщили газете «Известия».

В Минкульте узнали об увольнении Боякова из сообщений СМИ. Поэтому такие перестановки в руководстве МХАТа стали для них абсолютной неожиданностью.

«Согласно уставу, директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом», — пояснили в министерстве.

Бояков написал заявление об уходе с поста худрука накануне вечером. Он рассказал, что уволиться ему предложил директор театра Владимир Кехман. При этом у Боякова был пятилетний контракт.

МХАТ оказался в центре скандала после того, как певицу Ольгу Бузову пригласили сыграть в спектакле «Чудесный грузин». В конце августа театр сообщил о продлении контракта с Бузовой, но 30 октября в МХАТе объявили об отмене спектакля и отказе от дальнейшей работы с певицей.