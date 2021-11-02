Старая культура против новой медийности. МХАТ использовал Бузову?

Ольга Бузова была унижена тем, что МХАТ отказался с ней работать. Но это конфликт не только певицы и театра, а также старой культуры и новой медийности. Такое мнение в беседе с «360» выразила консультант по личному бренду, руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина.

Бузову преднамеренно пытаются унизить в ситуации с МХАТом, убеждена Сашурина. По ее словам, бывшего худрука Эдуарда Боякова сразу после анонса спектакля с участием певицы начали упрекать в том, что приглашение Бузовой во МХАТ нарушает все каноны.

«Большинство людей посчитали это смешением высокой театральной традиции с грязным миром шоу-бизнеса», — отметила Сашурина.

Конфликт старой культуры и новой медийности в последнее время проявляется все чаще. Например, когда тиктокера приглашают на экономический форум, или когда известный рэпер рекламирует банк.

«Очень много появляется хейта, и ситуация аналогичная. Я считаю, что нашей старой культурной традиции нужно стать менее косной и посмотреть в сторону того, чтобы делать успешные коллаборации с новой медийностью. Сейчас же руководство театра поступило не очень хорошо», — заявила глава PR-агентства.

Сашурина не уверена, что билеты на спектакли с Бузовой так уж плохо продавались. По ее мнению, новое руководство МХАТ поступило не очень хорошо как по отношению к Ольге, так и к своим предшественникам.

Консультант также возмутилась тем, что СМИ тиражируют цитату Ксении Собчак о том, что ситуация с Бузовой напомнила ей анекдот про «купи козу — продай козу».

«Скорее, это про то, что МХАТ использовал Бузову и повел себя с ней, как с той самой козой», — сказала она.

Бузова при этом не может не высказываться. Она уверенно чувствует себя в публичном пространстве и понимает, из какой ситуации может извлечь для себя выгоду.

«Но я здесь не вижу никакой PR-подоплеки. Это не некий хайп, который она хотела вокруг себя создать», — высказалась эксперт.

Ольга Бузова должна была сыграть в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТ 2 ноября. Но за несколько дней до премьеры его отменили, объяснив это плохими продажами билетов.