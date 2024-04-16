Знаменитости 16 апреля 2024, 16:03 «Устроили бойкот». Продюсер объяснил, почему не все звезды поздравили Пугачеву с юбилеем Продюсер Дворцов заявил, что звезды устроили Пугачевой бойкот из-за ее слов РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева в свой 75-й день рождения, 15 апреля, не дождалась поздравлений от представителей радио, телевидения и многих популярных звезд. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Абзацем» объяснил это массовым бойкотом.

По его словам, было вполне ожидаемо, что юбилей Пугачевой остался незамеченным, так как певица так и не извинилась за сказанные против страны и россиян оскорбительные слова.

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«Она же сама не понимала, что творит. В итоге единицы поздравили ее с юбилеем. Сегодня многие артисты открыто показывают Пугачевой, что она себя некрасиво ведет. Ей устроили бойкот. Началась процедура ее забвения», — сказал Дворцов.

Он пояснил, что Пугачева, утратившая свое влияние в шоу-бизнесе и стране, для многих перестала быть значимой.

«Раньше многие артисты расценивали ее протекцию как возможность для карьерного роста, а теперь она им просто не нужна», — подчеркнул продюсер.

Ранее документальный фильм журналистки Ксении Собчак, посвященный Алле Пугачевой, вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. В соцсетях сравнили его с некрологом.