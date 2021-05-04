«Ушла легенда». Дрессировщик Зарецкий рассказал о характере Багдасарова

Дрессировщик тигров Михаил Зарецкий шокирован скоропостижной смертью Михаила Багдасарова. По словам Зарецкого, ушла легенда.

«Я был шокирован, когда только что узнал. Я общался, я дружил, я созванивался, советовался. Этот человек — легенда. Ушла легенда», — сказал Зарецкий в комментарии «360».

По его словам, для семьи Багдасарова известие о смерти тоже стало полной неожиданностью. Его дети спешно возвращаются в Москву. Карина Багдасарова уже прилетела, Артур Багдасаров едет с гастролей из Кисловодска. Зарецкий отметил, что Багдасаров-старший был строгим учителем.

«Он всегда на меня кричал, что я все делаю неправильно. Он такой человек с характером был с упертым. Когда что-то не по его, то он всегда высказывался жестко. За это ему я очень благодарен. Тем самым он давал понять, как надо вести себя правильно, объяснял и старался помочь. Советовал, как надо сделать», — вспомнил собеседник «360».

По его словам, когда снимали сериал про Маргариту Назарову, то Зарецкий созванивался и консультировался по поводу некоторых трюков с Багдасаровым. Ведь знаменитый дрессировщик диких зверей начал свою карьеру, работая с легендарной Маргаритой Назаровой.

«Я соболезную Артуру, Карине, семье. Это большая потеря», — сказал Зарецкий.

О смерти Багдасарова стало известно 4 мая. По данным пресс-службы Росгосцирка, дрессировщик скончался от ковида. Ему было 75 лет.