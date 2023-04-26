Эксклюзив 26 апреля 2023, 19:43 «Ушла из театра, узнав о диагнозе». Коллег Бондаревской шокировала смерть артистки Ведущую солистку Большого театра Кулаеву шокировала смерть Анны Бондаревской РИА «Новости»

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Смерть оперной певицы Анны Бондаревской стала настоящим шоком, поделилась в беседе с «360» ведущая солистка Большого театра, заслуженная артистка России Агунда Кулаева. Она отметила, что актриса ранее уволилась, но только теперь стало понятно, что ее решение было связано с болезнью.

«Мы с ней пели вместе в „Борисе Годунове“. Она исполняла партию Марины Мнишек. Прекрасная певица, скромная девочка, думающая. Очень жаль, что все так произошло. Это было для нас совершенно неожиданно», — подчеркнула Кулаева.

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По ее словам, Бондаревская ушла из театра, узнав о диагнозе, но тогда коллеги не поняли истинную причину.

«Сейчас стало все ясно — она заболела, ей была нужна интенсивная терапия. Это просто шок. Да, все мы смертны, но когда уходят такие молодые, [особенно сложно поверить в это]. Очень тяжело», — добавила собеседница «360».

Бондаревская скончалась на 36-м году жизни 22 апреля, в день своего рождения. Она была солисткой оперной труппы Большого театра с 2016 по 2021 год.

В Большом театре артистка исполняла партии Лауры в «Иоланте», Лели в «Снегурочке», Марины Мнишек в «Борисе Годунове», Маленькой разбойницы в «Истории Кая и Герды» и многие другие.