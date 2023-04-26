Культура 26 апреля 2023, 18:32 Скончалась солистка Большого театра Анна Бондаревская Солистка Большого театра Анна Бондаревская умерла в день своего 35-летия «ВКонтакте»

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Оперная певица Анна Бондаревская умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра, где артистка работала солисткой оперной труппы.

В театре отметили, что артистка умерла 22 апреля, в день своего рождения.

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«Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2023 года скончалась солистка оперной труппы Анна Сергеевна Бондаревская и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной», — указали в сообщении.

В Большом театре Бондаревская проработала с 2016 по 2021 год и исполняла партии Лауры в опере «Иоланта», пела за Леля в «Снегурочке» и Марину Мнишек в «Борисе Годунове».

О причинах столь раннего ухода из жизни оперной певицы не сообщили.