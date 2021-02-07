Уругвайский футболист Гарсия умер в возрасте 30 лет

Уругвайский нападающий аргентинского клуба «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия найден мертвым в своей квартире в городе Годой-Крус. Ему было 30 лет. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой.

По данным портала TyC Sports, форвард проходил психиатрическое лечение. Тело футболиста обнаружили в субботу, 6 февраля.

Гарсия хорошо проявлял себя в южноамериканских чемпионатах, поэтому он получал множество предложений из клубов.

Сантьяго выступал за «Насьональ», «Атлетико Паранаэнсе», «Касымпашу» и «Ривер Плейт» из Монтевидео. Он был дважды признан лучшим бомбардиром.

Специалисты из Института психического здоровья Университета Дугласа провели исследования мозга людей, которые покончили с собой. Они сравнили результаты с исследованиями мозга психически устойчивых людей. У первых оказалось критически низкое количество астроцитов. Авторы исследования сделали вывод, что это связано с появлением хронической депрессии. Теперь ученые выясняют, как можно восполнить недостаток этих клеток.