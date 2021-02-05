Ученые назвали особенности мозга людей, склонных к суициду

Они сравнили результаты с исследованиями мозга психически устойчивых людей. У первых оказалось критически низкое количество астроцитов — клеток со множеством различных функций. Ученые сделали вывод, что это связано с появлением хронической депрессии. Теперь они выясняют, как можно восполнить недостаток этих клеток.