Ученые назвали особенности мозга людей, склонных к суициду
Специалисты из Института психического здоровья Университета Дугласа провели исследования мозга людей, которые покончили с собой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Они сравнили результаты с исследованиями мозга психически устойчивых людей. У первых оказалось критически низкое количество астроцитов — клеток со множеством различных функций. Ученые сделали вывод, что это связано с появлением хронической депрессии. Теперь они выясняют, как можно восполнить недостаток этих клеток.