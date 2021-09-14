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    14 сентября 2021, 15:33

    Урганта наградили орденом Звезды Италии

    Дарья Морозова

    Телеведущего Ивана Урганта наградили орденом Звезды Италии степени кавалера. Об этом сообщило агентство РИА ФАН.

    Урганта наградили орденом Звезды Италии

    Церемония вручения прошла итальянском посольстве в Москве. Награду Урганту вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

    Орденом Звезды Италии награждают за особые заслуги в развитии сотрудничества страны с другими государствами. В конце церемонии Ургант поблагодарил за орден на итальянском языке.

    «Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — сказал он.

    Иван Ургант принимал участие в проектах про Италию и ее культуру. В частности, он снял специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» под названием Ciao, 2020! Шоу было посвящено итальянской эстраде.

    Ранее Останкинский суд Москвы отклонил очередной иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу и программе «Вечерний Ургант». Психотерапевт был оскорблен коллажем, на котором он изображен человеком-котом.