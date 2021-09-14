Телеведущего Ивана Урганта наградили орденом Звезды Италии степени кавалера. Об этом сообщило агентство РИА ФАН.

Церемония вручения прошла итальянском посольстве в Москве. Награду Урганту вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Орденом Звезды Италии награждают за особые заслуги в развитии сотрудничества страны с другими государствами. В конце церемонии Ургант поблагодарил за орден на итальянском языке.

«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — сказал он.

Иван Ургант принимал участие в проектах про Италию и ее культуру. В частности, он снял специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» под названием Ciao, 2020! Шоу было посвящено итальянской эстраде.

Ранее Останкинский суд Москвы отклонил очередной иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу и программе «Вечерний Ургант». Психотерапевт был оскорблен коллажем, на котором он изображен человеком-котом.