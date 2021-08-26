Кашпировский проиграл суд с Первым каналом из-за коллажа с котом в «Вечернем Урганте»

Останкинский суд Москвы отклонил очередной один иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу и программе «Вечерний Ургант». Психотерапевт был оскорблен коллажем, на котором он изображен человеком-котом.

«Судом 24 августа было отказано в удовлетворении иска», — рассказали РИА «Новости» в суде.

Первый иск отклонили еще осенью 2018 года. Коллаж с изображением Кашпировского использовали в «Вечернем Урганте» в сюжете о «коте-экстрасенсе» из Благовещенска.

Сначала Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Юрист обосновал требования клиента нарушением права на изображение. Защита утверждала, что экстрасенса не давал Первому каналу разрешение на использование своего фото на шоу Ивана Урганта.

Однако позже Кашпировский сконцентрировался на охране собственного изображения в контексте частной жизни. Истец просил в своем заявлении удалить фотографию и запретить дальнейшее распространение изображения в СМИ. Психотерапевт потребовал 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, а 80 тысяч — в качестве компенсации судебных расходов.