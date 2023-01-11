Знаменитости 11 января 2023, 20:28 Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц Vogue: в возрасте 56 лет скончалась немецкая топ-модель Татьяна Патитц Кинопоиск

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Умерла немецкая актриса и супермодель Татьяна Патитц. В конце 90-х она входила в шестерку топ-моделей вместе с Линдой Евангелистой и Синди Кроуфорд. Патитц было 56 лет, сообщил американский журнал Vogue.

Модель работала на показах Chanel, Calvin Klein и Chloé, снималась для глянцевых обложек журналов. Патитц была любимицей Питера Линдберга, известного своими естественными снимками. Дебют Патитц как актрисы состоялся в фильме «Восходящее солнце» с Шоном Коннери.

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Последние годы Патитц жила в Калифорнии. Она была ярой защитницей окружающей среды и снялась обнаженной в знак протеста против использования натурального меха. Патитц была вегетарианкой и никогда не демонстрировала на подиуме вещи из натурального меха. После окончания модельной карьеры Патитц переселилась в Малибу, ближе к природе.

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