23 августа 2021, 01:26
Умерла одна из первых красавиц Молливуда Читра
Индийская актриса Налленнаи Читра, которая в 1980–1990-е годы была одной из первых красавиц Молливуда ушла из жизни 21 августа в возрасте 56 лет.
По данным издания India Today, причиной смерти Читры стал сердечный приступ. Актриса скончалась в своем доме в Ченнайе.
Дебют Читры в кино состоялся в 70-е годы, когда она была еще подростком. За свою карьеру она снялась более чем в 130 картинах. Актриса была звездой Молливуда — это кинематограф на языке малаялам.
У Читры остались супруг Виджаярагхаван и дочь Махалакшми.
Ранее стало известно о смерти известного художника-фотореалиста Чака Клоуза. Он скончался в одной из больниц Ошенсайда штата Нью-Йорк в возрасте 81 года.