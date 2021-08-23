Умерла одна из первых красавиц Молливуда Читра

Индийская актриса Налленнаи Читра, которая в 1980–1990-е годы была одной из первых красавиц Молливуда ушла из жизни 21 августа в возрасте 56 лет.

По данным издания India Today, причиной смерти Читры стал сердечный приступ. Актриса скончалась в своем доме в Ченнайе.

Дебют Читры в кино состоялся в 70-е годы, когда она была еще подростком. За свою карьеру она снялась более чем в 130 картинах. Актриса была звездой Молливуда — это кинематограф на языке малаялам.

У Читры остались супруг Виджаярагхаван и дочь Махалакшми.

Ранее стало известно о смерти известного художника-фотореалиста Чака Клоуза. Он скончался в одной из больниц Ошенсайда штата Нью-Йорк в возрасте 81 года.