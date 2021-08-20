Умер известный художник Чак Клоуз

В США умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз. Он скончался в одной из больниц Ошенсайда штата Нью-Йорк в возрасте 81 года.

О смерти художника сообщила газета New York Times.

Клоуз прославился своими крупномасштабными высокодетализированными портретами. Его картины были не менее двух метров. Он начал их писать в конце 1960-х годов с помощью распылителя и разбавленной черной краски.

Он рисовал портреты экс-президента США Билла Клинтона, художника Джо Цукера, композитора Филима Гласса. Одна из самых известных его работ - автопортрет, на котором художник изображен с дымящейся сигаретой во рту и растрепанными волосами.

В 2017 году его обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин. Якобы он приставал к ним в разное время с 2005 по 2013 год.

Клоуз с 1988 году парализован ниже шеи. У него была разрушена спинная артерия. Но он смог вернуть себе подвижность рук, последние годы о писал портреты кистью, привязанной к руке.

В 2008 году в «Эрмитаже» проходила его персональная выставка, на открытие которой приезжал он сам.