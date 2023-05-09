Знаменитости 09 мая 2023, 00:56 Умерла легендарная оперная певица Грейс Бамбри Американская оперная певица Грейс Бамбри умерла в 86 лет Википедия

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Американская оперная певица Грейс Бамбри умерла в возрасте 86 лет в больнице в столице Австрии Вене. Об этом сообщил ее приемный сын, написало Австрийское агентство печати.

Постоянным местом жительства артистки был Зальцбург, но похоронят ее на малой родине в Сент-Луисе (штат Миссури). Оперный дебют певицы состоялся в 1960 году, она исполнила партию Амнерис в опере Верди «Аида» в Парижской опере. А международную известность Бамбри получила после дебюта на Байройтском фестивале в Германии в 1961 году, где стала первой темнокожей певицей.

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Грейс Бамбри имеет несколько наград — медаль Рихарда Вагнера (1963), премия Центра Кеннеди за вклад в исполнительское искусство (2009), премия ЮНЕСКО. Она введена в Аллею славы Сент-Луиса.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский артист театра и кино Сергей Дрейден скончался на 82-м году жизни. Большому кругу зрителей актер известен по ролям в картинах «Русский ковчег», «Окно в Париж», «Танк „Клим Ворошилов — 2“», «Блокадный дневник» и «Папа».