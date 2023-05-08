Общество 08 мая 2023, 17:58 Актер театра и кино Дрейден умер на 82-м году жизни 78.ru: российский актер Сергей Дрейден скончался на 82-м году жизни Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Известный советский и российский артист театра и кино Сергей Дрейден скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на Большой драматический театр имени Товстоногова.

Причины смерти Дрейдена остаются неизвестными.

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Большому кругу зрителей актер известен по ролям в картинах «Русский ковчег», «Окно в Париж», «Танк „Клим Ворошилов — 2“», «Блокадный дневник» и «Папа». Всего в период активной карьеры он принял участие более чем в 60 работах.

Дрейден сотрудничал с театрами «Приют комедианта» и Et Cetera, Театром юного зрителя имени Брянцева, МХТ имени Чехова, Театром комедии имени Акимова, Театром на Литейном, Театром эстрады имени Аркадия Райкина.

Также актер получил три премии «Золотой софит», две премии «Золотая маска», являлся лауреатом премии «Ника».

В 2021 году Дрейдена удостоили премии номинационного совета «За вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга».