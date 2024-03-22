Знаменитости 22 марта 2024, 04:08 Умерла известная поп-певица Коки Итальянская поп-певица Коки умерла в возрасте 87 лет Freepik

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Итальянская певица Коки скончалась в возрасте 87 лет. Об этом сообщила «Российская газета».

В период своего расцвета между 1961 и 1968 годами поп-звезда записала около двадцати песен. Ее дебютный альбом вышел в 1963-м году. Настоящее имя певицы — Эльза Маццетти.

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Попробовала певица себя и в качестве актрисы. Она снялась в комедии «Песни, хулиганы и куколки». В 80-х вошла в состав группы Oldies. А с 90-х стала постоянной участницей различных телевизионных шоу.

Ранее не стало американского актера Майкла Эммета Уолша. Ему было 88 лет. Артист скончался 19 марта в клинике в Сент-Олбансе в результате остановки сердца. Он не дожил несколько дней до своего 89-летия.