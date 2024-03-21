21 марта 2024, 11:29
Умер актер из фильма «Бегущий по лезвию» Майкл Эммет Уолш
Американский актер Майкл Эммет Уолш скончался в возрасте 88 лет
Не стало американского актера Майкла Эммета Уолша. Ему было 88 лет, сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, артист скончался 19 марта в клинике в Сент-Олбансе в результате остановки сердца. Он не дожил несколько дней до своего 89-летия.
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Майкл Эммет Уолш родом из штата Нью-Йорк, его детство прошло в Вермонте. Он закончил колледж университета Кларксон.
На счету артиста больше 200 киноработ, включая съемки в сериалах. Многим Уолш запомнился по яркой роли капитана полиции Брайанта в фантастическом фильме «Бегущий по лезвию». Также он известен по таким сериалам, как «Байки из склепа», «Секретные материалы», «Флэш».
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