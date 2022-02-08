Умерла дрессировщица экзотических животных Ольга Денисова

На 76-м году жизни скончалась дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Об этом сообщили в Росгосцирке.

«Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с прискорбием сообщают, что 8 февраля на 76-м году ушла из жизни заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Человек высокой культуры и искрометного юмора», — говорится в сообщении.

Ольга Денисова являлась представителем цирковой династии. После окончания циркового училища она несколько лет работала в номере «Акробаты с подкидными досками», после чего занялась дрессировкой слонов и экзотических животных. Ее мужем был Сарват Бегбуди, пасынок легендарного клоуна Юрия Дурова. Вместе с супругом Денисова впервые в России стала работать с белыми тиграми. Также она выступала в номере «Чубарые лошади и шимпанзе» с дочерью Эльвирой.

Ранее сообщалось о том, что основатель спортшколы «Самбо-70» Давид Рудман умер на 79-м году жизни.