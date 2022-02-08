Основатель спортшколы «Самбо-70» Давид Рудман умер на 79-м году жизни

Жизнь заслуженного мастера спорта по самбо и заслуженного советского и российского тренера Давида Рудмана трагически оборвалась. Об этом сообщил руководитель центра образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Основатель знаменитой школы «Самбо-70», которая воспитала несколько поколений олимпийских чемпионов, умер на 79-м году жизни.

«Давид Львович Рудман ушел из жизни», — процитировало слова Лайшева издание РИА «Новости».

Причины смерти спортсмена пока не раскрываются. Информация о дате, времени и месте прощания с советским самбистом и дзюдоистом сообщат позже.

За свою жизнь Давид Рудман стал шестикратным чемпионом СССР по самбо в личном зачете и одним из первых чемпионов мира в данном виде спорта. Также спортсмен два раза выигрывал чемпионат Европы по дзюдо.

На днях воспитанница школы «Самбо-70» Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. 15-летняя фигуристка — первая спортсменка в истории, которая выполнила четверной прыжок на Олимпиаде.