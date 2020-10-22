Умерла актриса, с которой рисовали Белоснежку и Фею из «Пиноккио»

Голливудская актриса Мардж Чэмпион умерла на 102 году жизни. С нее рисовали героинь нескольких мультфильмов студии Walt Disney.

Чэмпион не стало 21 октября. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на инструктора по бальным танцам Пьера Дюлэйна. Причина смерти не известна.

Мардж Чэмпион была не только актрисой, но также моделью и танцовщицей. Она родилась в семье хореографа Эрнеста Белчера и предпринимательницы Глэдис Ли Баскетт 2 сентября 1919 года. С 12 лет Мардж работала в студии своего отца инструктором по танцам, позднее начала сниматься в кино и выступать на Бродвее.

Именно с Чэмпион срисовали образ принцессы для мультфильма «Белоснежка и семь гномов» Уолта Диснея. Он вышел в 1937 году и получил Оскар. Также черты Мардж приобрела Синяя Фея из мультфильма «Пиноккио».

В 50-е годы Чэмпион снималась в музыкальных комедиях, которые также полюбились зрителю. Среди этих фильмов «Плавучий театр» (1951), «Это выглядит красиво» (1952), «Оставь девушку в покое» (1953) и другие.

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