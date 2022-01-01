Умерла актриса Бетти Уайт

Американская актриса Бетти Уайт скончалась в Лос-Анджелесе, не дожив менее трех недель до того, как ей должно было исполниться сто лет. Об этом написал журнал People.

«Мне будет ужасно не хватать ее… Я не думаю, что Бетти боялась ухода из жизни, потому что она всегда хотела быть со своим самым любимым мужем Алленом Лудденом. Она верила, что будет с ним снова», — сказал журналу ее друг и агент Джефф Виджас.

Сама актриса по поводу секрета своего долголетия шутила, что избегает всего зеленого. Бетти Уайт шесть раз получала премию «Эмми», а также побеждала во всевозможных комедийных номинациях. Известна по сериалу «Золотые девочки» (в русском прокате — «Большие девочки»), повествующем о жизни четырех овдовевших или разведенных женщин в почтенном возрасте.

Ранее голливудская актриса Николь Кидман пожаловалась на дискриминацию женщин в кино после 40 лет. По ее заявлению, после наступления этого возраста актрисы получают все меньше предложений и больше отказов по работе. Хотя открыто об этом и не говорится.