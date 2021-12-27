Николь Кидман пожаловалась на дискриминацию женщин старше 40 лет в Голливуде

Голливудская актриса Николь Кидман пожаловалась на дискриминацию женщин в кино после 40 лет. Об этом она заявила в беседе с изданием Dujour.

Актриса отметила, что мнение о том, что после 40 лет женщинам в киноиндустрии делать нечего, напрямую не высказывается. Однако оно в Голливуде все же присутствует. По словам Кидман, после наступления этого возраста такие актрисы получают все меньше предложений и больше отказов по работе, написала «Газета.ru».

«Я никогда не сидела в кресле и не слышала, чтобы кто-то сказал: „Ты просрочила свой срок“. Однако случалось так, что тебе отказывали и закрывали перед тобой дверь», — добавила актриса.

Ранее стало известно, что более 300 темнокожих актеров и продюсеров США написали письмо, в котором призвали представителей Голливуда покончить с расизмом. Они считают, что американское кино несет ответственность за «поощрение культа превосходства белых», а также за раскручивание «мифов об ограниченной продаже в мире» фильмов темнокожих кинематографистов.