Умер ударник британской рок-группы Yes

Ударник британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался в возрасте 72 лет. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter-акаунте группы.

«Алан Уайт, наш барабанщик, пользовавшийся всеобщей любовью и с которым нас связывала 50-летняя дружба, скончался в возрасте 72 лет», — сказано в сообщении.

В нем также указано, что музыкант ушел из жизни после непродолжительной болезни. Уайт умер у себя дома, сообщили его родственники в социальных сетях. Мужчина проживал в одном из пригородов Сиэтла (штат Вашингтон).

Группа Yes основали в 1968 году Джон Андерсон и Крис Скуайр. Уайт стал участником коллектива в 1972 году. Yes и сегодня остаются одними из флагманов арт- и прогрессив-рока. За свою музыкальную карьеру коллектив выпустил 22 студийных альбома.

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