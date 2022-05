Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер

Скончался один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет. О смерти легендарного музыканта коллектив сообщил в социальных сетях.

«Мы потрясены и полны огромной печали из-за безвременной кончины нашего друга, члена семьи и коллеги», — сказано в заявлении Depeche Mode.

Источник фото: скриншот Instagram*

Музыканты назвали Флетчера человеком с золотым сердцем, который всегда был рядом, «если вам была нужна поддержка, беседа, добрая улыбка и холодная пинта».

«Наши сердца с его семьей», — написали в Depeche Mode, попросив не тревожить близких Флетчера в столь непростое время.

Причина его смерти не называется.

Будущий клавишник Depeche Mode родился в 1961 году в Ноттингеме в семье рабочего. Вместе с приятелем Винсом Кларком в конце 1970-х организовал музыкальную группу No Romance in China — в ней Флетчер играл на бас-гитаре. В 1980 он познакомился с Мартином Гором. Их трио с Кларком переросло в новую группу — Composition of Sound. Когда к музыкантам присоединился Дэвида Гаана, коллектив перименовали в Depeche Mode.

*Социальная сеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской.